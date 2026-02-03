根尾は昨季1軍4登板で防御率7.94“意外”な選出に驚きが広がった。野球日本代表「侍ジャパン」は3日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバーを発表。球界の逸材たちが名を連ねたなか、「どゆこと!?」「頑張って！」と話題をさらった期待株がいる。今回発表されたサポートメンバーは計14人。22日、23日に行われる宮崎（対ソフトバンク）、27日、28日に行われる名古屋（対中日）の強