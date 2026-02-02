みなさんもよく使うパソコンや携帯、ゲーム機などが、今後、値上がりするかもしれません。【画像で見る】32GB×2枚で11万9800円！？ 高騰する「メモリ」価格アプリや高画質写真をサクサク！「メモリ」価格高騰出水麻衣キャスター：パソコンやスマートフォンなどに搭載されていて、データを一時的に保存する記憶装置「メモリ」。メモリの容量が大きいと、複数のアプリや高画質の写真データなどを同時にサクサク使えるということです