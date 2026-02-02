東京大学大学院の教授が収賄容疑で逮捕された事件を受け、東京大学は教授を懲戒解雇したと公表しました。東大大学院の医学系研究科教授・佐藤伸一容疑者は、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究内容の選定などで便宜を図った見返りに、高級クラブや風俗店で接待を受けた疑いで逮捕されています。この事件を受け、東京大学は1月26日付けで佐藤教授を懲戒解雇したと公表しました。東京大学は「本学教員としてあるまじき行為