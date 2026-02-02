レギュラーシーズン11登板に終わったスネルドジャースのブレイク・スネル投手が、昨季は左肩の状態が整わないままシーズンを過ごしていたことを明かした。今季に向けては準備の進め方を見直し、「もっと賢く」調整していく方針を示し、開幕戦出場を目標に掲げている。スネルは1月31日（日本時間2月1日）に行われたファン感謝イベント「ドジャースフェスト」に参加。報道陣の取材に応じ、スネルは自身の左肩について「一度も万