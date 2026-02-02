徳島市と石井町で2月1日、住宅火災が相次ぎ、徳島市の焼け跡からは一人の遺体が見つかりました。県内には、12日連続で乾燥注意報が継続中で、気象台では火の取り扱いなどに注意を呼び掛けています。警察と消防によりますと、徳島市大原町では1日の午前0時10分ごろ、木造2階建ての住宅から出火、火は約3時間後に消し止められましたが、住宅を全焼し、1階から身元不明の遺体が見つかりました。この住宅には、62歳の男性が1人で住んで