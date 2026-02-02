日清食品株式会社は、お客が考案した「カップヌードル」のカスタムレシピを鑑定・査定・買取する「カプヌカスタムレシピ買取フェア」を２月２日(月)より開催する。今回の企画は、貴金属・宝石などの買取専門店の「買取キャンペーン」をオマージュしたもので「カップヌードル」の定番４種（カップヌードル・シーフードヌードル・カレー・チリトマトヌードル）を対象に、オリジナルのカスタムレシピをX上で募集。募集したカスタムレ