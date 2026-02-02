日清がレシピを本気買取「カプヌカスタムレシピ買取フェア」開催
日清食品株式会社は、お客が考案した「カップヌードル」のカスタムレシピを鑑定・査定・買取する「カプヌカスタムレシピ買取フェア」を２月２日(月)より開催する。
今回の企画は、貴金属・宝石などの買取専門店の「買取キャンペーン」をオマージュしたもので「カップヌードル」の定番４種（カップヌードル・シーフードヌードル・カレー・チリトマトヌードル）を対象に、オリジナルのカスタムレシピをX上で募集。募集したカスタムレシピは日清食品の担当者が鑑定を行い、鑑定を通過したレシピの投稿者には、査定額に応じて最大3,150(サイコー)円分のPayPayポイントを付与する。
応募方法は「カップヌードル」公式Xアカウント（@cupnoodle_jp）をフォローし、カプヌカスタムのレシピを指定ハッシュタグ「#カプヌカスタムレシピ買取フェア」、応募したい商品のハッシュタグ(＃レギュラー ＃シーフード ＃カレー ＃チリトマトのいずれか)、「@cupnoodle_jp」をつけて投稿すればエントリー完了。なお、公式サイト及び公式Xの応募ボタンから簡単に応募でき、写真・動画をつけた投稿も可能。そして、鑑定のうえ買取が決定したレシピの投稿者には後日DMで買取金額をお知らせ。査定額に応じてPayPayポイントが付与される。買取期間は２月２日（月）〜２月27日（金）。
なお、査定の評価ポイントは「カンタンに材料が用意できる！」「サクッと作れる！」「見栄えがイイ！」などの要素で、参考買取価格例としては、無調整豆乳とすりごまを加えた「豆乳担々風カプヌ」で1,717（イイナ！イイナ！）円相当。ツナ缶とマヨネーズを加えた「ツナマヨシーフード」で2,525（ニコニコ）円相当など。査定の結果によっては０円の可能性もあるとのこと。
また、今回の企画は本物の買取専門店さながらの特設サイトもオープンするほか、２月２日(月)から東京メトロ銀座駅コンコースに買取専門店風の広告を掲出するとともに２月３日(火)から順次、東京メトロ全線、東武本線の車両内にまど上広告を掲出。
さらに、特別アンバサダーに人気お笑いコンビのジェラードンを起用し、アタック西本さんは「カプヌカスタム鑑定士」、かみちぃさんは「買取専門店を利用したお客さま」に扮して特設サイトや交通広告に登場する。「買取専門店によくいるベテラン鑑定士」と「買取専門店の広告でよく見かける一般女性客」。その特徴を完璧に捉えた再現度の高い二人の姿は必見。
以下、ジェラードンのコメント
――実際の広告の仕上がりを見てどう思いましたか？
アタック西本さん：広告の再現度のクオリティーが高すぎて、一見本職の鑑定士の方にも見えちゃうとこが最高です。 自分がこんなに鑑定士顔と鑑定士体型だったとは！
かみちぃさん ：「ニコニコ」「イイナ！イイナ！」には「テンサイ」でも敵わないという、少し考えさせられる順番！ 普段からOLキャラでネタをやってるので、ピッタリの役をやらせて頂き光栄です！
――お二人にとってカップヌードルはどんな存在ですか？
アタック西本さん：外で食べたくなる食べ物1位。
かみちぃさん：カップヌードルは、時間、場所問わずいつ食べても「これこれ」と思わせてくれる究極の食べ物。
