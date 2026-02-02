メジャー通算164HRの実績衝撃のお披露目にざわついた。中日のキャンプが1日からアグレスタジアム北谷でスタート。新外国人のミゲル・サノー内野手がフリー打撃に登場し、柵越えを連発した。「規格外すぎる」「ウッズよりやるのでは？」と竜党の歓喜が止まらない。爆音を響かせた。メジャーでも有望株として期待された“怪物”は196センチ、126キロの堂々たる体躯を誇る。そのパワーは本物で、メジャー通算164本塁打を記録し、