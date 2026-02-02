エンゼルスFAのクリス・テイラー「複数の球団と話をしている」元ドジャースでエンゼルスからFAとなったクリス・テイラー外野手は1日（日本時間2日）、自身と妻メアリーさんが運営する「CT3ファウンデーション」のイベントをロサンゼルス近郊のマンハッタンビーチで開催した。報道陣の取材に応じ、メジャーでの現役続行へ意欲を燃やした。「今年もプレーする。トレーニングを続けて、コンディションも保っている。今はフリーエー