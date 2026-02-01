夫の引田ターセン氏とともに、2003年より東京・吉祥寺でギャラリー「フェブ」とパン屋「ダンディゾン」を営む60代の引田かおりさん。今回は、引田さんの親子関係のこと、亡くなった父への思いについてご紹介します。※ 記事は『LOVE MYSELF』（大和書房刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。夫婦も親子関係も一朝一夕ではない夫婦よりも厄介なのは親子関係かもしれません。夫婦は所詮（しょせん）他人です。理解できない