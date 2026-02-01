マイナー通算85HR…昨季は3Aで20発早速アピールした。阪神の1軍春季キャンプが1日、沖縄・宜野座で行われた。新助っ人のキャム・ディベイニー内野手はランチ特打に登場。鋭いスイングで柵越えを放った。「仕上がり早い」「普通に好印象」と虎党の心を掴みつつある。28歳のディベイニーは185センチ、88キロの内野手。2019年ドラフト15巡目（全体463位）でブルワーズに入団し、2022年には2A・3Aの128試合で打率.264、22本塁打、O