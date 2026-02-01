大谷がドジャーフェストに参加、地元ラジオ局のインタビューにも対応ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。合間に地元ラジオ局「AM570 LA Sports」のインタビューに登場。イベントを欠席した山本由伸投手について、愛情たっぷりに皮肉る場面があった。司会を務めるデビッド・ヴァセイ氏が、山本が天狗になっているのではないかと投げかけら