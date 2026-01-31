新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界中のトップベーカ―が集い、多彩な課題を通じて技術と創造力を競い合うグローバルサバイバル番組『天下製パン：Bake Your Dream』（全10話）を２月１日（日）午後11時50分より国内独占無料配信することを決定した。 『天下製パン：Bake Your Dream』は、食べ物の域を超えひとつのトレンドとなった「K-パン」をテーマに、世界的な製菓・製パンブームを牽引する参加者たちが“最強”