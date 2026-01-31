食楽web 昨今、パン食べ放題のランチを営業するお店が注目を集めています。恵比寿にあるベーグルとクリームチーズを楽しめる『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』も、実はベーグルのおかわり可能なプレートメニューがあるのです。 『BAGEL ＆ BAGEL × Kiri Café』内装 フランス生まれの『キリ®』を主役に、食事からスイーツまで幅広いメニューを展開するカフェ