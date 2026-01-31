デンマーク１部コペンハーゲンの日本代表ＤＦ鈴木淳之介（２２）が冬の移籍市場で電撃移籍する可能性はあると、同国メディア「Ｔｉｐｂｌａｄｅｔ」が報じた。Ｊ１湘南から昨年夏にコペンハーゲンに加入した鈴木について「クラブは日本人ディフェンダーの大規模な売却を狙っている。２２歳の鈴木はほとんどの時間を右サイドバックという慣れないポジションですごしてきたが、それでも大きな印象を与えており、それは見過ごされ