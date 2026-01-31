大相撲初場所は新大関・安青錦が連覇を達成した。先場所は新関脇の場所で初優勝を遂げているが、新関脇、新大関での2場所連続優勝は、あの双葉山以来89年ぶりの快挙である。春場所（3月8日初日・大阪）での、朝青龍の25場所を抜く所要16場所、最速での横綱昇進（付け出しを除く）が現実味を帯びてきた。昨年3月の新入幕から勝ち越しを続けるどころか全て11勝以上という強さの秘密には、師匠・安治川親方（元関脇・安美錦）と、元