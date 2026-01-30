ドジャースは今オフの補強で「A評価」宿敵球団の“評価”が分かれている。米全国紙「USAトゥデイ」のゲイブ・ラックス記者とボブ・ナイチンゲール記者は29日（日本時間30日）、MLB30球団が今オフに行った補強などの評価をつけた。昨年もワールドシリーズを制し、2連覇中のドジャースの評価は「A」となっており「ドジャースは1996〜2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ連覇を達成した最初の球団となった。では彼らは何