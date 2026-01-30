ドジャースは今オフの補強で「A評価」

宿敵球団の“評価”が分かれている。米全国紙「USAトゥデイ」のゲイブ・ラックス記者とボブ・ナイチンゲール記者は29日（日本時間30日）、MLB30球団が今オフに行った補強などの評価をつけた。昨年もワールドシリーズを制し、2連覇中のドジャースの評価は「A」となっており「ドジャースは1996〜2000年のヤンキース以来となるワールドシリーズ連覇を達成した最初の球団となった。では彼らは何をしたのか？ さらに戦力を強化し、3連覇に向けての体制を整えた」と説明した。

同記事では戦力分析を行っており「昨季のドジャース最大の弱点はブルペンだった。あまりにも酷い有り様だったため、ポストシーズンではロウキ・ササキ、ヨシノブ・ヤマモト、タイラー・グラスノー、さらにはクレイトン・カーショーなどの先発投手がリリーフ登板する事態になった」と言及している。

ドジャースは今オフの戦力補強で「ブルペンが良くなることを祈るだけに留まらず、今季悲惨な出来に終わったタナー・スコットの復活を期待するだけでもなかった。代わりに、球界最高のクローザーとも言えるエドウィン・ディアスを獲得したのだ。さらに、ディアスを奪われて激怒しているであろうメッツから、右翼手のカイル・タッカーという彼らの最大のFA目玉まで奪取。契約は4年2億4000万ドル（約368億円）だった。総年俸4億1300万ドル（約633億1000万円）という数字とともに労使紛争の議論の象徴となると同時に、「ドジャースは野球を壊している」という決まり文句を堂々と嘲笑う存在になったのである」と“補強”に動いたオフだったと述べている。

ドジャースの高評価とは反対に“宿敵”とされるパドレスの評価は「F」がつけられた。同記事では「パドレスは何年にも渡って散財を続けてきたが、（球団売却騒動などの影響で）突然その資金が尽き、ドジャースを倒すという望みも同時にしぼんでしまった。今オフ序盤には数多くのトレード交渉に関わっていたものの、その後は完全に失速。先発のディラン・シーズ、クローザーのロベルト・スアレス、一塁手兼外野手のライアン・オハーンを失った」と報じられている。

さらには「先発投手のマイケル・キングを引き留め、控え内野手のソン・ソンムンを契約で獲得したが（補強は）それだけにとどまっている。ロースターを改善できる最大の可能性は、ダルビッシュ有が残りの契約である3年4500万ドル（約69億円）を放棄し、その資金を使ってさらなる補強を行うことだ」と厳しい見方。付けられた評価を覆すことができるのか、注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）