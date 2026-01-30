通算1524試合出場の名手が意外な形で登場ハマの守備職人が、1年余りの時を経て衝撃の姿で帰ってくる。DeNAは29日、沖縄での春季キャンプで球団初となるイベント「横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD」の開催を発表。その出演者ラインナップの中に、2024年オフに戦力外通告を受けて退団した大和（前田大和）氏の名前が意外な肩書で掲載されており、ファンが騒然としている。2005年の高校生ドラフト4巡