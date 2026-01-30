選抜出場校の32校が発表された第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日に行われ、出場する32校が発表された。21世紀枠選出校は長崎西と高知農が選出された。長崎西は75年ぶり2度目、高知農は初出場となった。補欠校は士別翔雲（北海道）、名取北（宮城）となった。北海道地区は昨秋北海道大会で優勝した北照が14年ぶり6度目の選出をされた。東北地区は花巻東（岩手）、八戸学院光星（青森）、東北（宮城）の3