選抜出場校の32校が発表された

第98回選抜高校野球大会の出場校を決める選考委員会が30日に行われ、出場する32校が発表された。21世紀枠選出校は長崎西と高知農が選出された。長崎西は75年ぶり2度目、高知農は初出場となった。補欠校は士別翔雲（北海道）、名取北（宮城）となった。

北海道地区は昨秋北海道大会で優勝した北照が14年ぶり6度目の選出をされた。東北地区は花巻東（岩手）、八戸学院光星（青森）、東北（宮城）の3校が選ばれた。昨秋東北大会で4強に入った聖光学院（福島）は落選した。

関東地区は昨秋関東大会で優勝した山梨学院、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）、横浜（神奈川）の名前が呼ばれた。佐野日大は12年ぶり5度目の出場となった。東京地区からは帝京が16年ぶりに選ばれた。

東海地区は昨秋東海大会優勝の中京大中京（愛知）、三重、大垣日大（岐阜）が選ばれ、聖隷クリストファー（静岡）は落選となり、補欠校となった。北信越地区は帝京長岡（新潟）、日本文理（新潟）が選ばれ、星稜（石川）、敦賀気比（福井）は選出されなかった。

近畿地区は昨秋近畿大会優勝の神戸国際大附（兵庫）、智弁学園（奈良）、大阪桐蔭、滋賀学園、東洋大姫路（兵庫）、近江（滋賀）の6校が選ばれた。中国地方は昨秋中国大会優勝の崇徳（広島）が33年ぶり4度目、高川学園（山口）が42年ぶり2度目で選ばれ、四国地区は昨秋四国大会優勝の英明（香川）、準優勝の阿南光（徳島）の2校となった。甲子園常連校の明徳義塾（高知）は補欠校となった。

九州地区は昨秋明治神宮大会で優勝を果たした九州国際大付（福岡）、長崎日大、神村学園（鹿児島）、熊本工、沖縄尚学の5校が選出された。（Full-Count編集部）