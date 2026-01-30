２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が２９日、Ｘに、高市政権について投稿した。ひろゆき氏はニューズウィーク日本版による報道「日本はすでに世界第４位の移民受け入れ国実は開放的な『移民国家ニッポン』の知られざる実態」を引用。「高市政権になってもクルド人はビザ無しで入国出来る。自民党政権の間に世界４位の移民受け入れ国になった。『移民反対』と言いながら自民党を支持してる人は、騙されてる