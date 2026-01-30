関メディ・井戸伸年総監督が解説…「前足に乗る感覚」＆「間」を養うメニュー連続ティー打撃は、ただ数をこなして追い込むための「根性練習」ではない。正しい身体操作を身につけるために有効な練習法だ。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督が推奨するメニューのひとつに、スイングバランスと対応力を高める「レッグアップ連続ティー」がある。やり方はシンプルだが、体への負荷と難易度は高い。