現在、シカゴを拠点に子どもたちのトレーニングサポートなどを行う元プロサッカー選手の永里優季さん。2023年に再婚したアメリカ人パートナーとの出会いには「運命を感じた」と話します。 【写真】永里さんが「かわいらしい」と評するアメリカ人の夫と2匹の家族 ほか（12枚目/全12枚） 友人から誘われたバーベキューで夫に出会って ── 10代のころからサッカー日本女子代表と