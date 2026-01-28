新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時よりABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて無料放送する。このたび、本作に参加する16名より“世界で最も美しい顔100人”に３年連続でノミネートされた経歴を持ち、“新世代のくびれ女王”と呼ばれるタレントのゆめ（林ゆめ/30歳）にインタビュー。“モテの必殺技”や人生で忘れられない恋