【CGPカー用品大賞2025】全長6ｍを超える輸入車や5.3ｍの国産キャブコンとは一線を画すのが、日常使いを意識した幅2×長さ5m以下のコンパクトキャブコン。コインパーキングやコンビニなど、どこでも停められる気楽さから各社が力を入れている。＊＊＊バンコン部門ではキャンピングカー購入時のハードルになっている「駐車スペースの壁」について触れたが、トラックベースのキャブコンバージョン（キャブコン）でも同じ理由