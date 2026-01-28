創業1582年の印傳屋は、時代を超えて親しまれてきた絵本作品の世界を描く「絵本作品コレクション」第２弾として、絵本作家レオ・レオニの「フレデリック」とコラボレーションしたオリジナル商品を２月１日（日）から印傳屋直営店および公式オンラインショップで発売する。 印傳屋が手掛ける“印伝”とは鹿革に漆などで模様を施した革工芸品で、なかでも山梨県でつくられる「甲州印伝」は経済産業省の伝統的工芸品に認定されている