印傳屋、絵本作品コレクション第２弾で「フレデリック」とコラボ
創業1582年の印傳屋は、時代を超えて親しまれてきた絵本作品の世界を描く「絵本作品コレクション」第２弾として、絵本作家レオ・レオニの「フレデリック」とコラボレーションしたオリジナル商品を２月１日（日）から印傳屋直営店および公式オンラインショップで発売する。
印傳屋が手掛ける“印伝”とは鹿革に漆などで模様を施した革工芸品で、なかでも山梨県でつくられる「甲州印伝」は経済産業省の伝統的工芸品に認定されている。今回は新たな色味の開発から始めて磨き上げた小銭入３種類、束入（長財布）、パスケース、ポーチ、ペンケースの全７種類を展開。作品への敬意を幾重にも重ねた伝統技法に込め、フレデリックや仲間たちの姿を鹿革に緻密に再現している。
レオ・レオニの絵本は、画材の使い方に工夫を凝らし、多種多様な紙をちぎり絵でコラージュ。今回はそんなフレデリックの世界観を印伝で忠実に再現するため、鹿革や漆、更紗の色を新たに開発することからスタート。ぬくもりを感じるベージュの鹿革に漆と更紗の色彩を重ね、その手しごとに込められた思いに敬意をはらいながらフレデリックとねずみたち、小石や草花、そして手書きの“Frederick”のサインなど作品ならではのタッチを活かした模様を製作。また製作にあたっては漆付け技法による繊細な技術を必要とし、甲州印伝 400 年の技巧を受け継いだ印傳屋の熟練した職人がすべて手作業で行い、さらには複数の色彩を重ねる更紗技法を組み合わせ、有機的で色彩ゆたかで緻密な「フレデリック」の印伝が誕生した。
また、昨年の夏「レオ・レオーニの絵本づくり展」でお披露目し、直営店・公式オンラインショップでは発売日に完売した絵本コレクション第１弾の「スイミー」の再販も決定。フレデリック発売と同日２月１日（日）より、印傳屋直営店および公式オンラインショップで購入可能となっている。
