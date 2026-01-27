べシア夫妻に届いた1枚のユニドジャースの救援左腕、アレックス・べシア投手の家族に届いたエールに感動の声が集まった。べシアが25日（日本時間26日）、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でNFLのラムズから届いたユニホームを公開した。ベシアは昨季、68試合に登板し、防御率3.02でブルペンを支えた。ポストシーズンでも7試合に登板していたが、ワールドシリーズ開幕を目前に控えた10月23日（同24日）、球団から