徳島中央郵便局に勤めていた20代の元男性社員が、郵便物を放棄・隠蔽したとして、1月27日、郵便法違反の疑いで書類送検されました。書類送検されたのは、徳島中央郵便局で配達を担当していた20代の元男性社員です。警察によりますと、男性は2025年10月22日ごろから28日ごろにかけ、徳島市内の集合住宅の郵便受けに郵便物3通を隠したほか、徳島市内のパチンコ店のゴミ箱などに、郵便物あわせて41通を捨てた郵便法違反の疑いが持たれ