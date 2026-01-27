国民民主党の玉木雄一郎代表は２７日、都内７か所から衆院選（２月８日投開票）をスタート。街頭演説会で聴衆に向かって支持を呼びかけた。「今回の解散、突然ですが、私たちはこの解散を『経済後回し解散』だと思っています」と高市早苗首相の?真冬の総選挙解散?を厳しく批判した。２０２４年の衆院選からこの間、?一丁目一番地?の政策として訴え続けたガソリンの暫定税率廃止や?年収の壁?の引き上げをアピールした玉木氏は、