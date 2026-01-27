ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で３月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の代表メンバーに「侍ＪＡＰＡＮメジャー組過去最多８人」が１位になったことを報じた。５万８２１３人が選び、ランキングが決まった。侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、日本代表