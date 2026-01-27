ある年齢以上の方なら、子どものころ、プロ野球選手のカード付きお菓子に心躍らせた思い出があるのではないでしょうか。近年では、こうした「スポーツ×商品」のコラボが、野球にとどまらず、さまざまな競技へと広がりを見せています。なぜ今、スポーツコラボ商品が次々と生まれているのか。その背景を探りました。☆☆☆☆☆スポーツコラボ商品の定番といえば、選手カード付きのお菓子です。プロ野球をはじめ、サッカ