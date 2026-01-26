2025年のストリートダンスの世界大会で、初出場ながらそれぞれの世代の優勝を勝ちとった兄弟が徳島市にいます。しかし、栄光への道のりは、決して平坦なものではありませんでした。わずか、12歳の兄が直面した病、そして頂点への道のりとは。 （ダンス世界大会優勝・佐竹央二郎くん（12歳））「今まで練習してきて、コツコツやってきたことが報われた気がして、すごく嬉しかったです」 （ダンス世界大会優勝・佐竹奏志