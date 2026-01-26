元AKB48でタレントの西野未姫が26日までにオフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんを連れて食事をしながら打ち合わせを行った様子を公開し、 親子の微笑ましいやりとりがにファンから反響を呼んでいる。 １月４日には、第２子妊娠を報告した西野。23日、ブログを更新すると「にこちゃん連れてのご飯しながら打ち合わせ」と報告し、黒のトップスにグレーのジャンパースカートを合わせた落ち着いた装いで優しい表情を浮