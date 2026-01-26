第２子妊娠中･西野未姫、１歳娘との″ご飯しながら打ち合わせ″
元AKB48でタレントの西野未姫が26日までにオフィシャルブログを更新。１歳の愛娘・にこりちゃんを連れて食事をしながら打ち合わせを行った様子を公開し、 親子の微笑ましいやりとりがにファンから反響を呼んでいる。
１月４日には、第２子妊娠を報告した西野。23日、ブログを更新すると「にこちゃん連れてのご飯しながら打ち合わせ」と報告し、黒のトップスにグレーのジャンパースカートを合わせた落ち着いた装いで優しい表情を浮かべながら娘を見守る西野と、西野の膝の上で赤のフリルがあしらわれた淡い色合いのトップスを着た娘がスプーンを手に一生懸命食べようとする姿を公開した。
打ち合わせ中、娘は「ご機嫌斜めだったけど途中から復活」と明かし、そのきっかけが「杏仁豆腐で復活した」と告白。しかし、「いつもスプーンを逆で持っちゃう」 「杏仁豆腐を永遠にあーんしてくる」とその様子の写真とともに可愛らしいエピソード紹介し、「でも逆だから杏仁豆腐の汁のみしか食べれません」とユーモアたっぷりにつづった。
この投稿にファンから「みきちゃん可愛いママで羨ましい」「私もそんなママになりたい！！」「にこりん可愛すぎますね」「みきさんも、にこりちゃんも、素敵な、ヘアースタイル」「何をしても可愛い」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながらバラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。また、2024年10月10日に投稿したブログにて「離乳食幼児食コーディネーター」の資格を取得したことも報告している。
１月４日には、第２子妊娠を報告した西野。23日、ブログを更新すると「にこちゃん連れてのご飯しながら打ち合わせ」と報告し、黒のトップスにグレーのジャンパースカートを合わせた落ち着いた装いで優しい表情を浮かべながら娘を見守る西野と、西野の膝の上で赤のフリルがあしらわれた淡い色合いのトップスを着た娘がスプーンを手に一生懸命食べようとする姿を公開した。
この投稿にファンから「みきちゃん可愛いママで羨ましい」「私もそんなママになりたい！！」「にこりん可愛すぎますね」「みきさんも、にこりちゃんも、素敵な、ヘアースタイル」「何をしても可愛い」などの声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いトリオ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第１子となる長女を出産。育児と仕事を両立しながらバラエティーやSNSなどでも変わらぬ元気な姿を見せている。また、2024年10月10日に投稿したブログにて「離乳食幼児食コーディネーター」の資格を取得したことも報告している。