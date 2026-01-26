呼称権やロゴ使用権を活用…世界最強を目指すビジョンに賛同野球日本代表「侍ジャパン」は26日、サポーティングパートナーとして新たにNetflix合同会社が決定したと発表した。全てのカテゴリーで「世界最強」を目指す侍ジャパンのビジョンのもと、同社は世界一に向けた挑戦をサポートしていく。今回の契約により、同社には侍ジャパンの呼称権やロゴの使用権が付与される。「同社は、野球日本代表『侍ジャパン』の世界一に向け