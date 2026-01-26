大谷デコピンがMVDを受賞ドジャースの大谷翔平投手が25日（日本時間26日）にインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンを抱きかかえる1枚などをアップした。手にしたプレートはMVPのものではなく「Most Valuable Dog」とデザイン。MLB公式X（旧ツイッター）も「デコイ・オオタニがBBWAA夕食会でMost Valuable Dogを受賞した」と投稿した。大谷は24日（同25日）にニューヨークで行われた夕食会に真美子夫人ともに参加。愛犬・デコ