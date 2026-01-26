ニューストップ > ライフ総合ニュース > 大谷夫妻があまりにも完璧…衣装も素敵すぎて言葉にならない 大谷翔平 MLBニュース スポーツニュース・トピックス All About 大谷夫妻があまりにも完璧…衣装も素敵すぎて言葉にならない 2026年1月26日 7時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと MLB Japan公式Instagramは25日、大谷翔平＆真美子さんの2SHOTを投稿した 二人は年間アワードの授賞式に参列しており、同アカウントは写真4枚を投稿 コメント欄には、「完璧すぎるご夫婦」といった絶賛の声が多数寄せられた 記事を読む おすすめ記事 「贅沢なお祝いありがとうございます」イモトアヤコ、大物歌手と２ショット「笑顔が素敵」「癒されます」の声 2026年1月25日 7時32分 川村エミコ 大物女優と2人で英語カフェへ 姿に「うっとり」 ファンも感嘆「姉妹みたい」「素敵な関係」 2026年1月24日 13時45分 山口智子、今が″人生最高潮″！ライフワークに熱中する姿に「憧れる」「生き方がカッコいい！」の声続々【日曜日の初耳学】 2026年1月22日 18時38分 「ママの若々しさに1番びっくり」美人モデル、長男＆次女との親子ショット公開！ 「大きくなったね〜」 2026年1月19日 19時20分 阪神・近本光司 ヒーロー宣言！「野球ってこんなに楽しいんだなと感じてもらえたら」聖地の野球伝道師に 2026年1月26日 5時15分