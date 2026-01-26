関メディ・井戸伸年総監督が解説…左右それぞれの腕で覚える「ヘッドの返し」バットが遠回りして、内外角球への適切なスイング軌道が身につかない。そんな悩み解消へ、中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、片手で行うティー打撃を推奨している。左右それぞれの腕の役割と、正しい手首の返し（リストターン）を覚えるためのドリルだ。まずは負荷を減らすため、バットに巻かれているグリップテー