三重県紀宝町で「幻のミカン」と呼ばれる、市木オレンジの収穫が最盛期を迎えています。市木オレンジは夏ミカンと温州ミカンを交配させた品種で、ジューシーな果肉と爽やかな風味が特徴で、従業員らがハサミを使い一つ一つ収穫していました。収穫は2月中旬まで続き、全国に出荷されます。