青山学院大学陸上部監督の原晋氏が２４日、「ワイド！スクランブルサタデー」（テレビ朝日系）に出演した。番組では、外資系生命保険プルデンシャル生命保険の営業職員（ライフプランナー）らが、顧客に架空の投資話を持ちかけるなどして計約３１億円を不正に受け取っていた不祥事を取り上げた。昨日２３日に開いた会見で、経営陣はライフプランナーの完全報酬制という歪な完全歩合制が一因だったと釈明した。番組の調べによ