神奈川県座間市のゴルフ練習場「ZAMAGOLF（座間ゴルフ練習場）」では、ショートコース6番ホールを舞台にした体験型イベント「ZAMAGOLF ナイトイルミネーション 2025」を、2025年12月6日（土）から2026年2月末まで開催。 約1万球のLEDがフェアウェイを彩り、光のレーンがグリーンまでのラインをやさしくガイド。ゴルフプレーの邪魔にならない設計で「気分が上がる」ショートゲ