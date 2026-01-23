冬のナイターゴルフを楽しめる“ある施策”とは？

神奈川県座間市のゴルフ練習場「ZAMAGOLF（座間ゴルフ練習場）」では、ショートコース6番ホールを舞台にした体験型イベント「ZAMAGOLF ナイトイルミネーション 2025」を、2025年12月6日（土）から2026年2月末まで開催。

約1万球のLEDがフェアウェイを彩り、光のレーンがグリーンまでのラインをやさしくガイド。ゴルフプレーの邪魔にならない設計で「気分が上がる」ショートゲーム体験を狙っています。

“光の中で打つ”新感覚ゴルフ体験！

ゴルフ場で「プレーしながらイルミネーション」を成立させるには、ボールが落ちる可能性がある場所にネットライトを敷けないこと、さらにボール直撃による破損リスクで使用できる灯具が限られることが障壁になります。ZAMAGOLFは照明デザイナーと綿密に検討し、これらの課題を乗り越えました。

国内でも珍しいショートコース・アプローチ＆バンカー・パター練習場を併設し、全打席にトラックマンを備えた同施設。光り輝くコースの中で、非日常的でアクティブな体験。さらにクラブも無料貸出しており、初心者でも手ぶらでお越しいただけるのも嬉しいポイントです。

12月1日～12月24日の期間限定で、豪華景品が当たる「ZAMA GOLFクリスマスイベント」も実施予定。「伊香保温泉旅館の宿泊ペアチケット」「高級すき焼き店のお食事券」など心も懐も温まる景品を全13点用意されています。

また子ども同伴・撮影も可能。さらに併設されてある「GG CAFE」では、食事を楽しみながら、イルミネーションを見ることもできます。

イルミネーションの「美しさ」と、ショートゲームの「没入感」を両立させた「ZAMAGOLF ナイトイルミネーション 2025」。この冬のおすすめスポットです。

