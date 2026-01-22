¥Æ¥ª¤Îºòµ¨¤ÎOAA¤Ï-9¤ÈÄãÌÂÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡È¾ðÊó¡É¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤È4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢ËÜµòÃÏ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö°ì°Â¿´¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡¢¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ä¥á¥Ã¥Ä¤«¤éµð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÀ¾¤ÎÌ¾