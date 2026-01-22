1985年に放送を開始したバラエティ『アッコにおまかせ！』（TBS系）が、2026年3月で終了する。MCの和田アキ子は75歳で健康不安があることも、終了の理由とされているが、こちらの“お笑い怪獣”は70歳でもまだまだ元気だ。1月19日の夜、新大阪駅に姿を現したのは明石家さんま。タクシーで到着するやいなや、数十人のファンに囲まれてしまった。「自分はたまたま出くわしたのですが、さんまさんが来るとわかって待っている人も