＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】宇瑠寅の動きが偶然“ウルトラマン”に酷似した瞬間体重わずか60.6キロの現役最軽量力士と、141.6キロの16歳力士による“無差別級”の対決。その立ち合い、不成立となった瞬間に小兵力士が見せたポーズが、あまりに四股名どおりのヒーローすぎるとファンの間で話題となる一コマがあった。序二段九十七枚目・宇瑠寅（式秀）が、序二段百枚目・末冨（境川）に突き出