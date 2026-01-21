¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤­¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥­¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü(½Ë)22»þ¤è¤ê¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î¤»¤¤¤ä¤µ¤ó(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢YOU¤µ¤ó¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤µ¤ó¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éMC¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓ