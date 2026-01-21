運転免許証の更新の際、自分の顔色がよく見えるようにとパーソナルカラーを意識して水色の服を着て行ったところ、“背景と同化”してしまったというユニークなエピソードがTikTokに投稿され、大きな注目を集めています。【写真】「生首が浮いてる！？」衝撃の免許証投稿したのは、沖縄民謡などを歌う音楽ガールズユニット「ティンクティンク」のメンバー・波名城なつきさん（@ntk385hn）。投稿は110万回再生されており、「ごめん吹