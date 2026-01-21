札幌市豊平区で男性の腹などを刺し殺害しようとしたとして、１９歳の少年が逮捕されました。警察は匿名・流動型犯罪グループが関わっている可能性を含め捜査しています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の１９歳の少年です。少年は２０２５年１１月１８日夜、札幌市豊平区美園の路上で知人の２０歳男性の腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。男性は内臓を損傷する重傷です。現場から